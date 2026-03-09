El petróleo supera los 100 dólares por tensión en Medio Oriente

Los precios internacionales del petróleo superaron los 100 dólares por barril por primera vez en más de tres años y medio, impulsados por la creciente tensión en Medio Oriente que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán.

El Brent crude, referencia del mercado internacional, llegó a cotizar en 108,15 dólares tras la reapertura de operaciones en la Chicago Mercantile Exchange. El salto representó una suba del 9,2% respecto del cierre del viernes, cuando el barril había terminado en 92,69 dólares.

En paralelo, el West Texas Intermediate (WTI), el crudo liviano producido en Estados Unidos, alcanzó los 107,97 dólares por barril, con un incremento cercano al 19% frente a la jornada anterior.

La escalada se produjo luego de una semana de aumentos sostenidos. En ese período, el petróleo estadounidense acumuló una suba del 36%, mientras que el Brent avanzó cerca del 28%, en un contexto marcado por el agravamiento del conflicto en zonas estratégicas para la producción y el transporte de energía.

Una de las principales preocupaciones del mercado es la situación en el Estrecho de Ormuz, un corredor clave por el que circulan cada día cerca de 15 millones de barriles, alrededor del 20% del suministro mundial de crudo.

Las amenazas de ataques con misiles y drones en la zona redujeron el tránsito de petroleros que transportan crudo desde países productores como Arabia Saudita, Kuwait, Irak, Catar, Bahréin y Emiratos Árabes Unidos.

Frente a ese escenario, algunos de esos países comenzaron a ajustar su producción ante las dificultades para exportar con normalidad, lo que sumó presión alcista sobre los precios.

En ese marco, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, relativizó el incremento del crudo y sostuvo que se trata de “un pequeño precio a pagar” frente al objetivo de neutralizar la amenaza nuclear de Irán y garantizar la seguridad internacional.

El mandatario agregó que los valores del petróleo podrían retroceder rápidamente si disminuye la tensión en la región y se disipa el riesgo asociado al programa nuclear iraní.