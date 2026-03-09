Vaca Muerta 2027: El impacto de la prórroga del RIGI y la nueva alianza estratégica con Santa Fe

El horizonte de inversión para Vaca Muerta acaba de despejarse para los próximos años. La oficialización de la prórroga del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) hasta julio de 2027, bajo el Decreto 105/2026, asegura que los proyectos de infraestructura —como el megaproyecto de GNL en las costas de Río Negro y los oleoductos de exportación— mantengan su ritmo de ejecución.

Alianzas federales para un desarrollo local

Un dato disruptivo de esta semana es el acuerdo firmado entre los gobernadores Rolando Figueroa (Neuquén) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe). Esta alianza busca integrar el potente parque industrial santafesino con las necesidades operativas de la Cuenca Neuquina. El objetivo es claro: que el desarrollo de Vaca Muerta no sea un enclave extractivo, sino un polo que potencie la industria nacional.

Valor Agregado: Impacto en el empleo y las PyMEs neuquinas

Para las PyMEs locales, esta noticia es un arma de doble filo que requiere atención editorial: