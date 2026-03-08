Récord Absoluto en Vaca Muerta: Neuquén alcanza la mayor producción de petróleo de su historia

En un enero sin precedentes, la provincia de Neuquén superó los 610.000 barriles diarios, impulsada por el shale. Analizamos el impacto de este triple récord en la economía local.

La Cuenca Neuquina ha comenzado el 2026 rompiendo todos los techos de cristal. Según los últimos reportes oficiales de la Secretaría de Energía, la provincia registró en enero una producción de 610.715 barriles diarios de petróleo, marcando un hito que no solo es un récord para Neuquén, sino que arrastra a la Argentina a su nivel de extracción más alto en décadas.

El motor del shale no se detiene

Este crecimiento no es casualidad; es el resultado de la maduración técnica en áreas clave como Loma Campana, La Calera y Fortín de Piedra. El 97% del petróleo extraído en la provincia ya proviene del no convencional. Lo que antes era una promesa geológica hoy es una realidad industrial que permite exportar un buque carguero adicional cada cuatro días, inyectando divisas críticas en un contexto global de alta volatilidad por los conflictos en Medio Oriente.

¿Qué significa esto para el neuquino de a pie?

El impacto es directo y tangible en dos frentes: