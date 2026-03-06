YPF acelera: Inversión histórica en Vaca Muerta para 2026

La industria petrolera argentina vive un momento bisagra. En el marco de su plan estratégico, YPF ha anunciado una inversión de US$ 6.000 millones para este 2026, enfocada casi exclusivamente en acelerar el desarrollo de Vaca Muerta. Este movimiento no es solo una cifra en un balance; representa una apuesta clara por posicionar a Argentina como un exportador energético global en un escenario internacional volátil.

Para Neuquén, esta inyección de capital supone un desafío y una oportunidad. El despliegue implica una mayor demanda de servicios locales, infraestructura de transporte —como la expansión de la Ruta 67— y una necesidad de mano de obra técnica que obligará a profundizar la formación profesional en toda la cuenca.

La clave del éxito radicará en la capacidad de la provincia para absorber este crecimiento, garantizando que el desarrollo de la infraestructura acompañe el ritmo de la perforación. El desafío, por tanto, es integrar la inversión con las necesidades sociales y logísticas de la región.

