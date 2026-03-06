Petróleo y precios: El impacto del mercado global en Neuquén

El mercado energético mundial atraviesa semanas de máxima tensión. El conflicto en Medio Oriente, que amenaza las principales rutas de suministro, ha empujado el precio del Brent al alza. En el sector energético nacional, la preocupación es concreta: existe una correlación histórica donde por cada dólar que aumenta el crudo, el precio del combustible en surtidor tiende a ajustarse.

¿Qué significa esto para el neuquino? Si bien la provincia es el corazón de la producción, los precios internos se rigen por la paridad internacional. La escalada podría encarecer los combustibles, un factor que impactará directamente en los costos logísticos y en el bolsillo de los ciudadanos que dependen de la movilidad para su actividad diaria.

Este escenario subraya la importancia de fortalecer la cadena de valor local para reducir la dependencia de las fluctuaciones externas, un tema que seguirá siendo eje del debate económico en la Legislatura provincial durante los próximos meses.

¿Sentiste cambios en los precios de los servicios logísticos en tu sector durante la última semana?