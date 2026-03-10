Gobernadores argentinos participaron de un foro económico en Nueva York

Gobernadores de distintas provincias argentinas participaron en Nueva York de un encuentro económico internacional organizado por el Council of the Americas, en el marco de la Argentina Week, donde expusieron sobre oportunidades de inversión y desarrollo productivo en el país.

Entre los participantes estuvo el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, quien compartió panel con Alberto Weretilneck de Río Negro, Ignacio Torres de Chubut, Claudio Vidal de Santa Cruz y Juan Pablo Valdés de Corrientes.

Durante el encuentro también participaron Raúl Jalil, Carlos Sadir, Gustavo Sáenz, Martín Llaryora y Alfredo Cornejo, en distintos paneles dedicados a analizar las perspectivas económicas y productivas de las provincias.

La apertura del foro estuvo a cargo de la presidenta del Council of the Americas, Susan Segal, junto al ministro de Economía Luis Caputo.

Durante su exposición, Rolando Figueroa señaló que la provincia busca fortalecer vínculos con el sector privado y generar interés en nuevas inversiones. Entre los sectores mencionados se encuentran el desarrollo energético y la expansión de la infraestructura turística.

En ese contexto, el mandatario también se refirió a la trayectoria de Neuquén en la actividad hidrocarburífera y al desarrollo de proyectos vinculados al gas natural licuado, asociados a la expansión de las exportaciones energéticas.

La agenda de los gobernadores en Estados Unidos incluye además reuniones con empresarios y nuevas exposiciones en foros vinculados a la economía y la inversión.