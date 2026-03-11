La suba del petróleo presiona sobre los pasajes aéreos

La escalada del conflicto en Medio Oriente comenzó a impactar en la industria aerocomercial global, con una suba en el precio del petróleo que ya presiona sobre los costos operativos de las aerolíneas y anticipa un posible aumento en el valor de los pasajes.

El encarecimiento del crudo afecta de forma directa a las compañías aéreas porque el combustible representa uno de los principales gastos del sector. Según estimaciones de la industria, el jet fuel puede explicar entre el 25% y el 40% de los costos operativos totales de una aerolínea.

Cuando el petróleo registra aumentos bruscos, las empresas enfrentan un impacto inmediato en su estructura de costos. En esos escenarios, muchas compañías optan por ajustar las tarifas o aplicar recargos por combustible para compensar la suba.

A la presión del combustible se suman otros factores vinculados al conflicto. Varias aerolíneas comenzaron a modificar rutas para evitar zonas de riesgo, especialmente en corredores aéreos cercanos a Irán, Israel y el Golfo Pérsico.

Estos desvíos obligan a realizar trayectos más largos, lo que implica mayor consumo de combustible y más horas de vuelo, incrementando aún más los costos operativos.

El contexto también generó un aumento en los seguros de guerra, un tipo de cobertura especial que las aerolíneas deben contratar cuando operan o sobrevuelan regiones consideradas de riesgo geopolítico.

Analistas del sector advierten que, si la tensión se prolonga y el precio del petróleo continúa elevado, el impacto podría trasladarse de forma progresiva a las tarifas aéreas en distintos mercados del mundo.

El escenario se produce además en un momento de fuerte recuperación del transporte aéreo internacional tras los años de pandemia, con una demanda de viajes que todavía se mantiene elevada en muchas rutas.