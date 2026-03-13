El Gobierno actualizó escalas salariales del servicio doméstico

El Gobierno nacional aprobó un aumento del 1,5% en los salarios del personal de casas particulares, que se aplicará de manera retroactiva a febrero y sumará otro incremento del mismo porcentaje desde marzo.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 2/2026, publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina y firmada por la titular de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, Sara Alicia Gatti.

El esquema establece un aumento del 1,5% desde febrero de 2026 sobre los salarios mínimos vigentes en enero, y otro 1,5% adicional desde marzo, que se calculará sobre el nuevo valor actualizado.

Además de la actualización salarial, se dispuso el pago de un bono no remunerativo por única vez, cuyo monto dependerá de la cantidad de horas semanales trabajadas.

Los valores establecidos son:

$20.000 para quienes trabajen 16 horas semanales o más

$11.500 para quienes trabajen entre 12 y 15 horas semanales

$8.000 para quienes trabajen menos de 12 horas por semana

El adicional deberá liquidarse junto con los salarios correspondientes a febrero y marzo.

Con la actualización, las escalas para tareas generales, limpieza, planchado y mantenimiento quedan en marzo de la siguiente manera:

Con retiro: $3.348,33 por hora y $410.733,52 mensuales

Sin retiro: $3.599,87 por hora y $455.160,14 mensuales

Las nuevas escalas rigen en todo el país y alcanzan a todas las categorías del régimen de trabajo en casas particulares, establecido por la Ley 26.844.