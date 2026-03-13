Inflación en Neuquén: el IPC subió 2,5% en febrero

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Neuquén registró una suba del 2,5% en febrero, de acuerdo con el informe difundido por la Dirección Provincial de Estadística y Censos.

Con este resultado, la inflación acumulada en el primer bimestre de 2026 alcanzó el 5,2%, mientras que la variación interanual se ubicó en 36,5%.

El reporte muestra que las mayores presiones inflacionarias del mes se concentraron en algunos rubros específicos. Educación encabezó los aumentos con un 10,3%, seguida por Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, con un 6,0%, y Salud, con un 2,7%.

Según el organismo estadístico, los incrementos respondieron principalmente a subas en educación primaria y secundaria, además de ajustes en gas natural por red y alquileres de vivienda.

En el rubro salud, el informe señaló aumentos en consultas médicas, servicios odontológicos y cuotas de medicina prepaga.

El indicador provincial permite seguir la dinámica de precios en Neuquén y funciona como complemento del índice nacional que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).