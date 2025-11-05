spot_img
miércoles, noviembre 5, 2025
Posibles cierres de sendas por mal tiempo en el Parque Nahuel Huapi

El Parque Nacional Nahuel Huapi informó que el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por tormentas eléctricas que afectarán la región durante la tarde de este martes.

El organismo precisó que las tormentas podrán ser localmente fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas intensas, fuerte actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

Se estiman precipitaciones acumuladas entre 10 y 30 milímetros, valores que podrían ser superados de forma puntual, además de vientos con ráfagas de hasta 60 km/h.

Desde la Intendencia del parque se pidió mantenerse atentos a posibles ampliaciones del alerta y eventuales cierres de sendas, recordando que en zonas naturales y de montaña las condiciones climáticas adversas pueden generar riesgos para los visitantes.

Previous article
Música, danza y gastronomía en la Fiesta del Río Chimehuin 2026
Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

