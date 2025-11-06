San Martín de los Andes lanza su sistema digital de reservas

San Martín de los Andes presentó su nuevo sistema de reservas turísticas, una herramienta gratuita y de fácil uso que busca optimizar la gestión del sector, garantizar mayor equidad entre los prestadores y acceder a datos de ocupación en tiempo real para mejorar la planificación local.

La presentación se realizó en el Salón del Ente de Turismo local (Ensatur) y estuvo dirigida a prestadores de alojamiento habilitados. Durante la charla, el Observatorio Turístico (OT) explicó que la plataforma, moderna y funcional, está orientada a impulsar la digitalización del sector y facilitar la gestión de reservas.

Desde el OT destacaron que el sistema “favorece la equidad entre los establecimientos” al ofrecer las mismas oportunidades de acceso y visibilidad. Además, remarcaron que la incorporación tecnológica representa un paso clave para fortalecer la competitividad y profesionalización del destino.

La implementación también permitirá relevar datos de ocupación en tiempo real, lo que facilitará el análisis estadístico y la toma de decisiones en materia de planificación turística, consolidando una gestión más eficiente y sustentable.