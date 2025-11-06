spot_img
jueves, noviembre 6, 2025
San Martín de los Andes lanza su sistema digital de reservas

TURISMO
San Martín de los Andes presentó su nuevo sistema de reservas turísticas, una herramienta gratuita y de fácil uso que busca optimizar la gestión del sector, garantizar mayor equidad entre los prestadores y acceder a datos de ocupación en tiempo real para mejorar la planificación local.

La presentación se realizó en el Salón del Ente de Turismo local (Ensatur) y estuvo dirigida a prestadores de alojamiento habilitados. Durante la charla, el Observatorio Turístico (OT) explicó que la plataforma, moderna y funcional, está orientada a impulsar la digitalización del sector y facilitar la gestión de reservas.

Desde el OT destacaron que el sistema “favorece la equidad entre los establecimientos” al ofrecer las mismas oportunidades de acceso y visibilidad. Además, remarcaron que la incorporación tecnológica representa un paso clave para fortalecer la competitividad y profesionalización del destino.

La implementación también permitirá relevar datos de ocupación en tiempo real, lo que facilitará el análisis estadístico y la toma de decisiones en materia de planificación turística, consolidando una gestión más eficiente y sustentable.

Previous article
Posibles cierres de sendas por mal tiempo en el Parque Nahuel Huapi
