Parques Nacionales conmemoró su día con un emotivo acto en Bariloche

El Parque Nacional Nahuel Huapi fue escenario este jueves de una emotiva jornada por el Día de los Parques Nacionales, que reunió a autoridades de la Administración de Parques Nacionales (APN), guardaparques, estudiantes y representantes de diversas instituciones.

El acto comenzó en la Plaza Perito Moreno de Bariloche, donde se realizó una ofrenda floral al pie del monumento al Perito Moreno, en reconocimiento a su legado como pionero de la conservación y creador del sistema nacional de áreas protegidas. Participaron integrantes del Cuerpo de Guardaparques y de los Grupos Scout del Distrito 1 Melipal, entre otros.

Luego, las autoridades embarcaron desde Puerto Pañuelo hacia la Isla Centinela, donde descansan los restos de Moreno. Allí se efectuó una segunda ofrenda floral, en un homenaje íntimo y cargado de simbolismo.

El evento central se desarrolló a bordo de las embarcaciones Modesta Victoria y Cau Cau, con la participación de personal de Parques Nacionales, representantes gubernamentales y de entidades turísticas y educativas, quienes compartieron un encuentro en las aguas del lago Nahuel Huapi.

La ceremonia fue encabezada por el presidente de la APN, Sergio Álvarez, junto a otras autoridades del organismo y del Parque Nacional Nahuel Huapi. También se destacó la presencia de brigadistas, técnicos y personal con décadas de trayectoria, que fueron reconocidos por sus 25 y 30 años de servicio.

Durante el acto se firmaron convenios de cooperación con la Municipalidad de Villa La Angostura y con la organización civil Consenso Patagónico, destinados a fortalecer la conservación, el turismo y la respuesta ante emergencias e incendios.

El cierre estuvo marcado por el toque de sirena en honor al Perito Moreno, seguido de un minuto de silencio interpretado por la Banda de la Escuela Militar de Montaña, como tributo al “centinela de los Parques Nacionales”.

La jornada concluyó con el regreso a Puerto Pañuelo, reafirmando el compromiso colectivo con la protección del patrimonio natural y cultural argentino, a 122 años de la histórica donación de tierras de Moreno al Estado Nacional.