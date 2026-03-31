Pesca ilegal: secuestros y un prófugo detenido

Un operativo de la Brigada Rural y Abigeato Zona Sur en la región de Junín de los Andes derivó en el secuestro de pesca ilegal y la detención de un hombre con pedido de captura vigente.

Los procedimientos se realizaron entre el 29 y 30 de marzo en rutas nacionales 40 y 234, y en la ruta provincial 63, con controles en sectores como Meliquina, el lago y río homónimos, el río Caleufú, su confluencia con el Traful y la zona de Malahuaca.

Como resultado, se labraron ocho actas contravencionales por infracciones a la normativa de pesca y se incautaron 33 truchas arcoíris, siete cañas y otros elementos utilizados para la actividad. Los operativos se llevaron adelante junto a personal de Fauna de San Martín de los Andes, con foco en la pesca fuera de horario.

En paralelo, durante un control sobre la ruta provincial 61, a la altura de Spring Creek Lodge, los efectivos demoraron a un hombre de 37 años que registraba un pedido de captura activo emitido por la Justicia de Río Negro.

El sujeto estaba siendo buscado en una causa por privación ilegítima de la libertad, abuso sexual, amenazas y lesiones. Tras la verificación de sus datos, fue trasladado y quedó a disposición de la Justicia, con intervención de la Comisaría 25 y personal de Tránsito.