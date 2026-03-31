Ataque en el Parque Central: dos imputados por intento de homicidio

Un violento ataque ocurrido en el Parque Central de Neuquén dejó a un hombre en estado grave y terminó con dos personas imputadas por intento de homicidio.

La acusación fue formulada por el fiscal Andrés Azar, quien solicitó la prisión preventiva para ambos acusados durante la audiencia de formulación de cargos.

Según la reconstrucción provisoria, el hecho se produjo el sábado alrededor de la 1:30 en la zona del anfiteatro, a la altura de las vías. La víctima, un hombre en situación de calle, fue atacada mientras se encontraba sentada junto a otras personas.

De acuerdo con la investigación, la agresión comenzó cuando la mujer imputada le propinó una patada por la espalda. En medio de la discusión, el otro acusado la sujetó por detrás, tomándola del cuello, momento en el que la mujer la apuñaló en el abdomen con un cuchillo tipo Tramontina.

Tras el ataque, ambos se retiraron del lugar y dejaron al herido abandonado. Testigos alertaron a la Policía y el hombre fue asistido por el SIEN y trasladado al Hospital Castro Rendón, donde permanece internado en estado grave.

Minutos después, y a partir de la descripción aportada, efectivos lograron demorar a los sospechosos en la zona de Olascoaga y Mitre. En ese contexto, la mujer arrojó un cuchillo que presentaba manchas que serían de sangre.

El Ministerio Público Fiscal les atribuyó el delito de homicidio simple en grado de tentativa, en calidad de coautores.

La jueza de garantías Natalia Pelosso avaló la formulación de cargos, fijó un plazo de investigación de cuatro meses y dispuso la prisión preventiva: el acusado varón en una unidad de detención y la mujer bajo modalidad domiciliaria.