Japón activa evacuaciones tras un sismo de gran magnitud

Japón volvió a estremecerse este lunes tras un terremoto de magnitud 7,6, registrado a las 22:15, hora de Pekín, en las costas de Aomori y Hokkaido, según el CENC. La Agencia Meteorológica de Japón emitió una alerta de tsunami, con la posibilidad de olas de hasta tres metros en Aomori, Hokkaido e Iwate.

El epicentro se localizó a 50 kilómetros de profundidad, en 41° de latitud norte y 142,3° de longitud este. También se activaron avisos de tsunami menores, con olas de hasta un metro, para Miyagi y Fukushima, mientras que el resto de la costa del Pacífico fue alertada por posibles cambios repentinos en la marea.

La aplicación oficial NERV pidió evacuar de inmediato a quienes se encuentren en zonas costeras, ríos o lagos.

Hasta el momento, más de 13.000 personas fueron evacuadas de manera preventiva y los equipos de emergencia trabajan en la evaluación de daños y asistencia.

La primera ministra Sanae Takaichi confirmó la activación de un grupo de respuesta rápida y señaló que el gobierno está concentrado en proteger vidas.

Especialistas advierten que podrían registrarse réplicas en las próximas horas e incluso ondas que alcancen las costas de Chile.

Japón está situado en el borde occidental del Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de intensa actividad sísmica donde se producen cientos de temblores cada año.