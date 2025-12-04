Advertencia de EE.UU. tras caso de robos en Miami

La Embajada de Estados Unidos difundió un mensaje inusual en sus redes, donde advirtió que cualquier turista que infrinja la ley en ese país puede enfrentar penas de cárcel y la cancelación inmediata de la visa. La publicación incluyó una imagen impactante: cinco hombres con mamelucos naranjas detrás de barrotes, un formato más propio de una campaña preventiva que de la comunicación diplomática habitual.

El mensaje apareció horas después de conocerse la detención de cinco mendocinos en Miami, acusados de protagonizar robos coordinados en el Dolphin Mall. De acuerdo con el reporte policial, los sospechosos habrían recorrido distintos comercios y sustraído indumentaria valuada entre 2.000 y 3.000 dólares, hasta que fueron interceptados en el estacionamiento con valijas cargadas de mercadería.

Los detenidos quedaron imputados por tres figuras penales en Florida: fraude organizado, hurto en comercios y conspiración, que contemplan penas de hasta cinco años en prisión, según el Código Penal estatal. El caso quedó en manos de la fiscalía de Miami-Dade.

En su comunicado, la Embajada remarcó que la conducta de los titulares de visa es supervisada por el gobierno estadounidense y que cualquier violación a la ley puede derivar en la cancelación del documento sin proceso de apelación.

La imagen difundida, con cinco hombres tras las rejas, fue interpretada como un guiño directo al caso que generó fuerte repercusión tanto en Argentina como en Miami. La advertencia dejó un mensaje firme: las infracciones penales pueden desencadenar sanciones migratorias inmediatas para quienes viajen como turistas.