Condena firme: Bolsonaro irá a prisión por el ataque a Brasilia

El Tribunal Supremo de Brasil confirmó la condena a 27 años y 3 meses de prisión contra el expresidente Jair Bolsonaro, tras quedar firme el fallo por el intento de golpe del 8 de enero de 2023, cuando grupos bolsonaristas atacaron las sedes de los tres poderes en Brasilia. La resolución se formalizó después de que Bolsonaro desistiera de presentar nuevos recursos, cuyo plazo finalizó este lunes.

Con la confirmación, también quedó cerrado el proceso para Alexandre Ramagem y Anderson Torres. El juez Alexandre de Moraes dispuso que Bolsonaro inicie el cumplimiento de su condena en la Superintendencia de la Policía Federal, donde permanece detenido tras un presunto intento de fuga.

La prisión preventiva se endureció luego de que se detectara que Bolsonaro intentó quemar su tobillera electrónica con un soldador mientras cumplía arresto domiciliario. Según de Moraes, la maniobra evidenciaba una intención de escapar en medio de la movilización convocada por Flavio Bolsonaro frente a la casa familiar.

El exmandatario declaró que actuó bajo un estado de “paranoia” provocado por medicamentos, argumento que no fue aceptado por los magistrados.

La condena, dictada el 11 de septiembre, fue respaldada por los jueces Cristiano Zanin, Cármen Lúcia, Flávio Dino y Alexandre de Moraes, mientras que Luiz Fux votó en disidencia. De Moraes sostuvo que Bolsonaro lideró una organización criminal destinada a subvertir el orden democrático.

Según la sentencia, es culpable de intento de golpe de Estado, organización criminal, abolición violenta del Estado de derecho, daños agravados y deterioro del patrimonio histórico. La pena combina 24 años y 9 meses de reclusión y 2 años y 6 meses de detención, además de una multa de u$s 75.000.

El fallo contempló la edad de Bolsonaro como atenuante, aunque remarcó la gravedad institucional del hecho. Con la condena firme, el expresidente enfrenta el episodio judicial más delicado de su carrera política.