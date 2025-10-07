spot_img
martes, octubre 7, 2025
Comenzó en Villa Traful el curso para prestadores de cabalgatas

TURISMO
Redacción
En el Centro de Convenciones de Villa Traful comenzó el Curso de Formación para Prestadores de Cabalgatas, una propuesta que busca profesionalizar la actividad turística vinculada a las excursiones ecuestres en la provincia.

El programa se dicta en conjunto con la Comisión de Fomento local y la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue (FaTur), y se extenderá hasta noviembre, combinando clases presenciales y virtuales con encuentros quincenales.

En esta primera etapa participan 25 aspirantes de distintas localidades, entre ellas Villa Traful, Villa La Angostura, San Martín y Junín de los Andes, Villa Pehuenia-Moquehue, Chos Malal y Tricao Malal.

El primer módulo, titulado “Marketing Turístico Aplicado a la Actividad de Cabalgatas”, estuvo a cargo del decano de FaTur, Carlos Espinosa, y brinda herramientas teóricas y prácticas para que los participantes puedan habilitarse como prestadores turísticos, según lo establecido en la Resolución MINTUR 437/2024, que creó el Registro Único Provincial de Prestadores de Actividades y Experiencias Turísticas.

El próximo módulo se dictará los 17 y 18 de octubre, bajo el tema “Rol del Prestador–Guía en la Actividad de Cabalgatas”.

La capacitación también apunta a mejorar la calidad del servicio, garantizar la seguridad de los visitantes y proteger el patrimonio natural y cultural. Participan además el SIEN, la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales y el Parque Nacional Nahuel Huapi.

Actualmente hay cuatro prestadores habilitados para esta actividad, ubicados en Andacollo, Villa Pehuenia-Moquehue, Varvarco y Villa Traful.

