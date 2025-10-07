Neuquén amplía vuelos y lanza promociones para verano

Con la vista puesta en la temporada de verano, la provincia de Neuquén amplía su oferta aérea a través de JetSmart y Flybondi, que anunciaron más vuelos y promociones para pasajeros.

JetSmart sumará dos aviones Airbus A321 y elevará un 35% la cantidad de vuelos semanales hacia Neuquén. La ruta Buenos Aires – Neuquén contará con 28 vuelos por semana, y la conexión Salta – Neuquén agregará seis frecuencias semanales, reforzando el enlace norte-sur del país.

La compañía mantiene vigente el código SMARTFIT, que otorga hasta 35% de descuento en vuelos domésticos y 20% en regionales, para viajar hasta el 26 de marzo de 2026.

Por su parte, Flybondi incrementará sus rutas desde Neuquén: Buenos Aires pasará de 8 a 21 vuelos semanales (+160%) y Córdoba de 4 a 7 vuelos (+75%), con tarifas promocionales desde $39.801 y $40.932, respectivamente. El descuento del 20% puede aplicarse usando el código FLYNEUQUEN hasta el 15 de octubre.