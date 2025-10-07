spot_img
martes, octubre 7, 2025
Neuquén amplía vuelos y lanza promociones para verano

TURISMO
Con la vista puesta en la temporada de verano, la provincia de Neuquén amplía su oferta aérea a través de JetSmart y Flybondi, que anunciaron más vuelos y promociones para pasajeros.

JetSmart sumará dos aviones Airbus A321 y elevará un 35% la cantidad de vuelos semanales hacia Neuquén. La ruta Buenos Aires – Neuquén contará con 28 vuelos por semana, y la conexión Salta – Neuquén agregará seis frecuencias semanales, reforzando el enlace norte-sur del país.

La compañía mantiene vigente el código SMARTFIT, que otorga hasta 35% de descuento en vuelos domésticos y 20% en regionales, para viajar hasta el 26 de marzo de 2026.

Por su parte, Flybondi incrementará sus rutas desde Neuquén: Buenos Aires pasará de 8 a 21 vuelos semanales (+160%) y Córdoba de 4 a 7 vuelos (+75%), con tarifas promocionales desde $39.801 y $40.932, respectivamente. El descuento del 20% puede aplicarse usando el código FLYNEUQUEN hasta el 15 de octubre.

Comenzó en Villa Traful el curso para prestadores de cabalgatas
Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

