spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
lunes, octubre 6, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Primavera frente al mar: llega Espuma de Mar a Las Grutas

TURISMO
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

Los días 10 y 11 de octubre, Las Grutas será sede de Espuma de Mar, la Fiesta de la Cerveza que reunirá a los mejores cerveceros de la región frente al mar.

El evento se realizará en la tercera bajada, con un amplio programa que incluirá la presentación de DJ’s en vivo y diversas actividades recreativas a partir de las 19.

El sábado al mediodía se preparará una paella con frutos de mar, que podrá degustar el público y también adquirirse en porciones.

La fiesta se suma a la propuesta turística del balneario, ofreciendo a los visitantes la posibilidad de disfrutar la primavera mientras aprecian los paisajes y el aire puro del Golfo San Matías.

Previous article
Bariloche a la Carta: un festival con vinos, productores y cocina regional
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Sin presupuesto asignado: suspenden aplicación de dos leyes

POLITICA 0
El Gobierno nacional decidió dejar en suspenso la aplicación...

Argentina recibirá inversión millonaria de empresas estadounidenses

ECONOMÍA 0
El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas,...

El mamógrafo móvil sigue recorriendo la ciudad con estudios gratuitos

SALUD 0
El mamógrafo móvil del Ministerio de Salud continúa su...

Más leídos

Sin presupuesto asignado: suspenden aplicación de dos leyes

POLITICA 0
El Gobierno nacional decidió dejar en suspenso la aplicación...

Argentina recibirá inversión millonaria de empresas estadounidenses

ECONOMÍA 0
El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas,...

El mamógrafo móvil sigue recorriendo la ciudad con estudios gratuitos

SALUD 0
El mamógrafo móvil del Ministerio de Salud continúa su...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.