Primavera frente al mar: llega Espuma de Mar a Las Grutas

Los días 10 y 11 de octubre, Las Grutas será sede de Espuma de Mar, la Fiesta de la Cerveza que reunirá a los mejores cerveceros de la región frente al mar.

El evento se realizará en la tercera bajada, con un amplio programa que incluirá la presentación de DJ’s en vivo y diversas actividades recreativas a partir de las 19.

El sábado al mediodía se preparará una paella con frutos de mar, que podrá degustar el público y también adquirirse en porciones.

La fiesta se suma a la propuesta turística del balneario, ofreciendo a los visitantes la posibilidad de disfrutar la primavera mientras aprecian los paisajes y el aire puro del Golfo San Matías.