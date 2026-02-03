Australia 2027: días y sedes de Los Pumas

Los Pumas ya conocen el fixture completo de la fase de grupos de la Copa del Mundo de Rugby Australia 2027. World Rugby confirmó los días, horarios y sedes de los partidos correspondientes al Grupo C, que Argentina integrará junto a Canadá, España y Fiji.

El seleccionado argentino, dirigido por Felipe Contepomi, debutará el lunes 4 de octubre frente a Canadá, desde las 5:45 (hora argentina), en el Brisbane Stadium, en Brisbane.

El segundo compromiso será el domingo 10 de octubre ante España, a la 1:15 de la madrugada (hora argentina), en el Docklands Stadium de Melbourne.

El cierre de la fase de grupos será el viernes 15 de octubre frente a Fiji, desde las 23:45 (hora argentina), ya en la madrugada del sábado en Australia, en el Adelaide Oval, de Adelaida. Ese partido podría resultar clave para definir posiciones y la clasificación a la siguiente instancia.

El Mundial se disputará del 1 de octubre al 13 de noviembre de 2027, contará con 24 seleccionados y presentará como novedad la incorporación de los octavos de final, a los que accederán los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros.