sábado, febrero 7, 2026
Colapinto continuará los tests de pretemporada en Bahréin

DEPORTES
Franco Colapinto (Alpine) continuará en los próximos días con su preparación de cara a la temporada 2026 de Fórmula 1, cuando se desarrollen nuevos tests en Bahréin.

El piloto argentino viene de completar una positiva semana de pruebas en Barcelona, donde giró lunes y miércoles. Durante esas jornadas acumuló un importante volumen de vueltas con el A526, finalizó segundo en la primera sesión y cuarto en la segunda, resultados que le permitieron sumar confianza y avanzar en el conocimiento del auto.

La actividad continuará entre el 11 y el 13 de febrero en el Circuito Internacional de Bahréin. Al igual que en España, no se descarta que las pruebas sean privadas, debido a los inconvenientes de fiabilidad que atraviesan varios equipos ante la nueva reglamentación técnica.

Durante esos ensayos, las escuderías podrán dividir la actividad entre sus pilotos por turnos o distribuir los días de manera equitativa.

La pretemporada no finalizará allí. Una semana después, entre el 18 y el 20 de febrero, los equipos volverán a girar en Bahréin para ajustar los últimos detalles antes del primer Gran Premio del año, programado entre el 6 y el 8 de marzo en Australia.

