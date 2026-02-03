spot_img
sábado, febrero 7, 2026
Clínica abierta de tenis de mesa en Ciudad Deportiva

DEPORTES
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

La Secretaría de Deportes realizará una clínica de tenis de mesa, libre y gratuita, el viernes 7 de febrero en el gimnasio de la Ciudad Deportiva, ubicado en Lanín 1.900, en la ciudad de Neuquén.

La propuesta se desarrollará en dos turnos, de 9 a 12 y de 14 a 17.30, y está orientada a personas interesadas en capacitarse y perfeccionar conocimientos vinculados a esta disciplina.

La actividad forma parte de las acciones destinadas a promover la práctica deportiva y la formación, y busca generar espacios accesibles de aprendizaje para la comunidad.

Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse al 299 4285604.

Redacción
Redacción

