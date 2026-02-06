spot_img
sábado, febrero 7, 2026
Juegos Olímpicos de Invierno: el calendario de los argentinos

DEPORTES
La delegación argentina está lista para los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, con ocho atletas que competirán en esquí alpino, esquí de fondo y luge.

La ceremonia de apertura será el 6 de febrero en el estadio San Siro de Milán, mientras que el cierre se llevará a cabo el 22 de febrero en el anfiteatro romano de Verona. Esta edición marca el regreso del evento olímpico invernal a Europa tras las ediciones en PyeongChang 2018 y Beijing 2022.

Los representantes argentinos son:
Esquí alpino mujeres: Francesca Baruzzi y Nicole Begué
Esquí alpino hombres: Tiziano Gravier
Esquí de fondo hombres: Franco Dal Farra y Mateo Sauma
Esquí de fondo mujeres: Nahiara Díaz y Agustina Groetzner
Luge mujeres: Verónica Ravenna

El calendario de competencias de los argentinos incluye:

  • 7 de febrero: Descenso masculino de esquí alpino, Tiziano Gravier
  • 8 de febrero: Descenso femenino, Nicole Begué; Esquiatlón masculino de esquí de fondo, Franco Dal Farra y Mateo Sauma
  • 9 de febrero: Luge individual femenino, Verónica Ravenna (series 1 y 2)
  • 10 de febrero: Esprint femenino y masculino de esquí de fondo; Combinada femenina de esquí alpino; Luge femenino (series 3 y 4)
  • 11 a 16 de febrero: Varias competencias de esquí alpino y esquí de fondo
  • 18 de febrero: Esprint por equipos femenino y masculino; Eslalon femenino de esquí alpino
  • 21 de febrero: 50 km masculino de esquí de fondo, Franco Dal Farra

La transmisión en vivo estará disponible por TV, Web y APP de Claro.

Clínica abierta de tenis de mesa en Ciudad Deportiva
