spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
lunes, febrero 9, 2026
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Esquí de fondo: Nahiara Díaz en la cita olímpica

DEPORTES
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

La selección argentina inició este viernes y hasta el 22 de febrero su participación en la XXV edición de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, que se desarrollan en Italia. La delegación nacional está integrada por ocho atletas, que competirán en esquí alpino, esquí de fondo y luge, en lo que representa la mayor presencia argentina desde Turín 2006.

Entre los representantes se destaca la neuquina Nahiara Díaz, una de las figuras del equipo. Con 22 años y nacida en Caviahue, afronta su segunda experiencia olímpica, tras haber sido la atleta más joven de la delegación argentina en Beijing 2022.

Díaz competirá en esquí de fondo, con participación en pruebas individuales y por equipos. Su agenda incluye la clasificación individual de sprint, los 10 kilómetros estilo libre y el sprint por equipos femenino, donde integrará dupla con Agustina Groetzner.

Las competencias de esquí de fondo se disputan en Val di Fiemme, una sede histórica de la disciplina, ubicada a 830 metros sobre el nivel del mar. Allí, la deportista representa a Neuquén como beneficiaria del sistema provincial de Becas para el Mediano y Alto Rendimiento.

Previous article
Juegos Olímpicos de Invierno: el calendario de los argentinos
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Cambio de nombre y ajuste en la TV Pública

POLITICA 0
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que el...

Fechas definidas para la renovación de la UCR neuquina

POLITICA 0
La Unión Cívica Radical de Neuquén definió el cronograma...

Planes sociales: nuevo esquema con capacitación laboral

NACIONALES 0
El Gobierno nacional confirmó que a partir del 1°...

Más leídos

Cambio de nombre y ajuste en la TV Pública

POLITICA 0
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que el...

Fechas definidas para la renovación de la UCR neuquina

POLITICA 0
La Unión Cívica Radical de Neuquén definió el cronograma...

Planes sociales: nuevo esquema con capacitación laboral

NACIONALES 0
El Gobierno nacional confirmó que a partir del 1°...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.