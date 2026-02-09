Esquí de fondo: Nahiara Díaz en la cita olímpica

La selección argentina inició este viernes y hasta el 22 de febrero su participación en la XXV edición de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, que se desarrollan en Italia. La delegación nacional está integrada por ocho atletas, que competirán en esquí alpino, esquí de fondo y luge, en lo que representa la mayor presencia argentina desde Turín 2006.

Entre los representantes se destaca la neuquina Nahiara Díaz, una de las figuras del equipo. Con 22 años y nacida en Caviahue, afronta su segunda experiencia olímpica, tras haber sido la atleta más joven de la delegación argentina en Beijing 2022.

Díaz competirá en esquí de fondo, con participación en pruebas individuales y por equipos. Su agenda incluye la clasificación individual de sprint, los 10 kilómetros estilo libre y el sprint por equipos femenino, donde integrará dupla con Agustina Groetzner.

Las competencias de esquí de fondo se disputan en Val di Fiemme, una sede histórica de la disciplina, ubicada a 830 metros sobre el nivel del mar. Allí, la deportista representa a Neuquén como beneficiaria del sistema provincial de Becas para el Mediano y Alto Rendimiento.