Bariloche abre el Mundial de Motocross 2026 con un nuevo circuito

San Carlos de Bariloche será sede de la primera fecha del Mundial de Motocross 2026, que se disputará el 7 y 8 de marzo en el recientemente inaugurado Bariloche MX Race Track.

El trazado, diseñado por el español Gabriel Villada, tiene una extensión de 1.800 metros, 21 curvas y un desnivel de 25 metros. El circuito fue pensado como un recorrido técnico, con sectores de saltos en subida, bajada y llano, más de 18 rollers y un salto triple en ascenso, sobre suelo arenoso y curvas con pendientes naturales.

Unos 80 pilotos competirán en las categorías MXGP y MX2, en el inicio de la temporada mundial.

Entre las principales novedades deportivas se destacan cambios de equipos entre figuras de primer nivel. Tim Gajser debutará con Monster Energy Yamaha Factory MXGP. Jeffrey Herlings competirá con Honda HRC, tras 16 temporadas en KTM. También estarán en pista Romain Febvre, actual campeón, Jeremy Seewer, Maxime Renaux, Paul Jonass y Kay de Wolf.

Entradas y experiencias

Las entradas generales para los dos días tienen un valor de $140.000 para adultos y $70.000 para menores. La experiencia VIP cuesta $1.200.000 para adultos y $600.000 para menores, con vista preferencial, gastronomía incluida y acceso al Paddock.

El Paddock Show permitirá al público acercarse a los pilotos tras las clasificaciones del sábado 7 de marzo. El acceso tiene un costo adicional de $50.000 para adultos y $25.000 para menores. Los tickets VIP ya incluyen este beneficio.

Además, el Campeonato Latinoamericano se disputará por cuarto año consecutivo, en categorías MX1 y MX2, sobre el nuevo circuito.