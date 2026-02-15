Neuquén abre el Argentino de Motocross en La Barda

Neuquén fue confirmada como sede de la primera fecha del Campeonato Argentino de Motocross, que se disputará el 11 y 12 de abril en el circuito La Barda, uno de los escenarios tradicionales de la disciplina.

De cara al evento, la organización avanza con trabajos de adecuación dentro del predio, con especial intervención en el sector de boxes, en función de la magnitud de la convocatoria prevista.

Se estima la presencia de alrededor de 250 motos y la participación de cuatro equipos nuevos que se sumarán a la competencia en la fecha apertura.

La designación posiciona a Neuquén capital como referencia del motocross nacional y anticipa un fuerte movimiento deportivo, turístico y económico durante el fin de semana.