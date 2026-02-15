spot_img
domingo, febrero 15, 2026
Neuquén abre el Argentino de Motocross en La Barda

DEPORTES
Neuquén fue confirmada como sede de la primera fecha del Campeonato Argentino de Motocross, que se disputará el 11 y 12 de abril en el circuito La Barda, uno de los escenarios tradicionales de la disciplina.

De cara al evento, la organización avanza con trabajos de adecuación dentro del predio, con especial intervención en el sector de boxes, en función de la magnitud de la convocatoria prevista.

Se estima la presencia de alrededor de 250 motos y la participación de cuatro equipos nuevos que se sumarán a la competencia en la fecha apertura.

La designación posiciona a Neuquén capital como referencia del motocross nacional y anticipa un fuerte movimiento deportivo, turístico y económico durante el fin de semana.

Previous article
Bariloche abre el Mundial de Motocross 2026 con un nuevo circuito
Avanza la licitación del viaducto del Acceso Norte

LA CIUDAD 0
La Municipalidad de Neuquén abrió los sobres con las...

Apertura de sesiones: Gaido anunció plan 2026

LA CIUDAD 0
En la apertura de sesiones legislativas, el intendente Mariano...

Chapelco: la ampliación del aeropuerto llegó al 55%

TURISMO 0
La obra de remodelación y ampliación del aeropuerto Aviador...

