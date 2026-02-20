Newsletter
viernes, febrero 20, 2026
La Misión Race reúne a más de 800 corredores en Villa La Angostura

DEPORTES
Con más de 800 inscriptos, este jueves comenzará una nueva edición de La Misión Race en Villa La Angostura, una de las competencias de trail running más convocantes del país. La prueba se disputará entre el 19 y el 22 de febrero y reunirá a corredores provenientes de distintos puntos de la Argentina y del exterior.

El evento tendrá distancias de 200, 160, 120, 80, 60 y 40 kilómetros, en recorridos que se desarrollan mayormente en terreno de montaña, con tramos técnicos y sectores de alta exigencia física que forman parte de la identidad de la carrera.

El circuito incluirá los valles del Cajón Negro, Ujenco, Bonito, Cataratas, Minero y Ragintuco, además del Mallín de las Nieblas y el Col Tres Nacientes. Los participantes también atravesarán las cumbres de los cerros Bayo, O’Connor, Piedritas, Buol y Newbery, en un trazado que conecta distintos ambientes naturales de la región.

La organización dispuso modalidades de carrera y trekking, y en las distancias más extensas los competidores deberán pasar al menos una noche en la montaña, cumpliendo con los puntos de control y asistencia establecidos.

La largada dará inicio a cuatro jornadas de actividad deportiva, con impacto directo en la ocupación turística y en el movimiento de equipos técnicos y acompañantes durante el fin de semana.

