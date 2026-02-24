Newsletter
martes, febrero 24, 2026
Gallardo deja River tras una racha negativa

DEPORTES
Marcelo Gallardo pondrá fin a su segundo ciclo como entrenador de River Plate luego de la derrota 1-0 ante Vélez Sarsfield por el Torneo Apertura, un resultado que profundizó la racha negativa del equipo y marcó el cierre de una etapa sin títulos ni clasificación a la Copa Libertadores.

El técnico dirigirá su último partido este jueves en el estadio Monumental, cuando el equipo reciba a Banfield, en lo que será su despedida oficial ante los hinchas.

La decisión fue tomada horas después del encuentro en Liniers. Gallardo suspendió la conferencia de prensa posterior y, tras un período de reflexión, resolvió concluir el ciclo que había comenzado en agosto de 2024, cuando reemplazó a Martín Demichelis.

En esta segunda etapa acumuló 85 partidos, con 35 victorias, 32 empates y 18 derrotas, números que quedaron lejos de los registros de su histórico primer proceso. Los únicos resultados destacados fueron los dos triunfos en el Superclásico frente a Boca, en un contexto general sin funcionamiento sostenido.

El contraste con su primera gestión fue marcado: entre 2014 y 2021 conquistó 14 títulos y construyó uno de los ciclos más exitosos de la historia del club. En esta oportunidad, pese a una inversión cercana a los 100 millones de dólares en refuerzos, el equipo no logró consolidarse ni en el plano local ni en el internacional.

Con la salida confirmada, la dirigencia ya inició la búsqueda de un nuevo entrenador para encarar la próxima etapa deportiva.

La Misión Race reúne a más de 800 corredores en Villa La Angostura
AFA: se frena la Liga Profesional cuatro días
