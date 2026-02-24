AFA: se frena la Liga Profesional cuatro días

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) resolvió suspender la fecha 9 de la Liga Profesional y no habrá partidos entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo, en una decisión que altera de manera directa el calendario del torneo de Primera División.

La medida fue adoptada por unanimidad durante la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional realizada este lunes y, según el comunicado oficial, responde a un repudio institucional a la denuncia presentada por ARCA contra la AFA.

La suspensión implica la reprogramación completa de la jornada, con impacto en la planificación deportiva de los clubes, la logística de los partidos y la agenda de los hinchas, en uno de los momentos de mayor competencia del campeonato.

El conflicto abre además un escenario de tensión entre el organismo rector del fútbol argentino y el ente recaudador, sin que hasta el momento se haya informado una instancia formal de diálogo ni una fecha tentativa para la disputa de los encuentros postergados.