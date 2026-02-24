Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
martes, febrero 24, 2026
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

AFA: se frena la Liga Profesional cuatro días

DEPORTES
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) resolvió suspender la fecha 9 de la Liga Profesional y no habrá partidos entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo, en una decisión que altera de manera directa el calendario del torneo de Primera División.

La medida fue adoptada por unanimidad durante la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional realizada este lunes y, según el comunicado oficial, responde a un repudio institucional a la denuncia presentada por ARCA contra la AFA.

La suspensión implica la reprogramación completa de la jornada, con impacto en la planificación deportiva de los clubes, la logística de los partidos y la agenda de los hinchas, en uno de los momentos de mayor competencia del campeonato.

El conflicto abre además un escenario de tensión entre el organismo rector del fútbol argentino y el ente recaudador, sin que hasta el momento se haya informado una instancia formal de diálogo ni una fecha tentativa para la disputa de los encuentros postergados.

Previous article
Gallardo deja River tras una racha negativa
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Paros de controladores frenan despegues en todo el país

NACIONALES 0
El cierre de febrero estará atravesado por paros escalonados...

Picún Leufú fumiga por plaga de chinches

SALUD 0
La Municipalidad de Picún Leufú realizará una fumigación preventiva...

Un frente frío cambia el tiempo en Patagonia

CLIMA 0
El ingreso de un frente frío desde el oeste...

Más leídos

Paros de controladores frenan despegues en todo el país

NACIONALES 0
El cierre de febrero estará atravesado por paros escalonados...

Picún Leufú fumiga por plaga de chinches

SALUD 0
La Municipalidad de Picún Leufú realizará una fumigación preventiva...

Un frente frío cambia el tiempo en Patagonia

CLIMA 0
El ingreso de un frente frío desde el oeste...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.