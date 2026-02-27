La Barda define el campeonato nocturno de supercross

El circuito de La Barda será sede este sábado 28 de febrero de la última fecha del 30° Campeonato Nocturno de Supercross, el tradicional certamen de verano organizado por el Motocross Club Neuquén, que llega a su definición con varios títulos abiertos.

Luego de tres jornadas con gran convocatoria de público y un destacado parque de motos, la temporada 2025/2026 tendrá su cierre con la categoría MX1 como principal atractivo, en una final que definirá al campeón en pista.

Durante las últimas semanas, la organización trabajó en la puesta a punto del trazado, que fue rediseñado para ofrecer mayor dinamismo, seguridad y espectáculo.

La competencia se podrá seguir en vivo desde las 20 por el canal de YouTube del club, con relatos de Mariano Indaco y comentarios de Walter Casquero.

Las entradas anticipadas cuestan $15.000 y en puerta tendrán un valor de $20.000. El cierre de la jornada será con el show de Willi Traversa y su banda.