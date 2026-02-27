Newsletter
viernes, febrero 27, 2026
La Barda define el campeonato nocturno de supercross

DEPORTES
Redacción
El circuito de La Barda será sede este sábado 28 de febrero de la última fecha del 30° Campeonato Nocturno de Supercross, el tradicional certamen de verano organizado por el Motocross Club Neuquén, que llega a su definición con varios títulos abiertos.

Luego de tres jornadas con gran convocatoria de público y un destacado parque de motos, la temporada 2025/2026 tendrá su cierre con la categoría MX1 como principal atractivo, en una final que definirá al campeón en pista.

Durante las últimas semanas, la organización trabajó en la puesta a punto del trazado, que fue rediseñado para ofrecer mayor dinamismo, seguridad y espectáculo.

La competencia se podrá seguir en vivo desde las 20 por el canal de YouTube del club, con relatos de Mariano Indaco y comentarios de Walter Casquero.

Las entradas anticipadas cuestan $15.000 y en puerta tendrán un valor de $20.000. El cierre de la jornada será con el show de Willi Traversa y su banda.

Redacción
Redacción

