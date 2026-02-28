Newsletter
sábado, febrero 28, 2026
Vuelve la Bajada del Limay con recorrido familiar

DEPORTES
Redacción
La Subsecretaría de Promoción para Estilos de Vida Activos anunció una nueva edición de la tradicional Bajada del Limay, una propuesta recreativa que combina actividad física, contacto con la naturaleza y participación familiar en uno de los escenarios más convocantes de la ciudad.

La actividad se realizará el sábado 7 de marzo desde las 9, con punto de partida en el balneario Valentina Brun de Duclot y finalización en el balneario Sandra Canale, en un recorrido que cada año reúne a vecinos y vecinas que eligen el río como espacio para el encuentro y el movimiento.

Las inscripciones se habilitarán el martes 3 de marzo. Desde la organización remarcaron que la iniciativa busca seguir consolidando hábitos saludables, promover el deporte recreativo y generar experiencias compartidas al aire libre, en un entorno natural privilegiado.

La Barda define el campeonato nocturno de supercross
