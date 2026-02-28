Newsletter
sábado, febrero 28, 2026
Adrenalina y turismo con el MXGP en Bariloche

DEPORTES
Redacción
Less than 1 min.lectura

El MXGP Patagonia Argentina se disputará en Bariloche y se perfila como uno de los grandes eventos deportivos del año en la región, con la llegada de fanáticos del motocross de distintos puntos del país y del exterior.

La competencia se desarrollará en un escenario natural de la cordillera patagónica, una característica que distingue a la fecha argentina dentro del calendario internacional y que combina el deporte motor con el atractivo turístico.

Precios de las entradas

VIP: $1.380.000
VIP (4 a 12 años): $780.000
VIP (menor de 3 años): Gratis
General: $161.000
General (menor de 10 años): $91.000

Estacionamiento

Auto: $46.000
Moto: $46.000
Motorhome: $172.500

La cita reunirá a los principales pilotos del campeonato y volverá a posicionar a la Patagonia como sede de un evento internacional que integra deporte, turismo y movimiento económico.

