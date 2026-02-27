Acuerdo de Figueroa con ANSES por la caja jubilatoria

El gobernador Rolando Figueroa firmó en Buenos Aires un convenio con la ANSES para comenzar a saldar la deuda histórica vinculada a la caja jubilatoria del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN). El acuerdo prevé la transferencia de $48.000 millones, que se abonarán en 12 cuotas mensuales de $4.000 millones desde mayo.

El monto corresponde a un anticipo a cuenta del resultado definitivo del sistema previsional provincial para 2026, que será determinado a partir de auditorías conjuntas entre Nación y Provincia sobre los ejercicios 2019–2025.

El mandatario remarcó que el entendimiento representa un reconocimiento al sistema jubilatorio neuquino, que no fue transferido a la órbita nacional en los años ’90 y que se sostuvo con financiamiento propio durante casi tres décadas.

Del encuentro participó también la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en el marco de una negociación que permitirá avanzar en la armonización del régimen previsional y fortalecer la autonomía provincial en la administración de su caja.

Desde el Ejecutivo provincial aclararon que el acuerdo no fija el monto total de la deuda, sino que constituye un adelanto mientras se determina el resultado final mediante el proceso técnico acordado.