Sin grandes anuncios, Bertolini abrió las sesiones 2026

El intendente Luis Bertolini abrió el período de sesiones ordinarias 2026 del Concejo Deliberante de Plottier con un discurso de unos 30 minutos, centrado en el balance de gestión y sin anuncios de alto impacto.

Ante un recinto con acompañamiento moderado, el jefe comunal señaló que febrero marca el punto medio del mandato iniciado en diciembre de 2023 y aseguró que, pese a las dificultades, “el balance es positivo”. En ese marco, sostuvo que al asumir encontraron un municipio con problemas estructurales desatendidos y con una ciudad “postergada y desfinanciada”.

En el repaso económico, detalló que los ingresos provienen de coparticipación, regalías y recaudación propia, con un aumento cercano al 50% en la primera y un crecimiento de los recursos municipales en línea con la expansión poblacional. Indicó que esos fondos permiten sostener el pago de salarios de 1.300 empleados, el convenio de residuos con la ciudad de Neuquén y el subsidio al transporte.

En materia de transporte público, recordó la declaración de la emergencia al inicio de la gestión, la reorganización de recorridos, la extensión de la línea 50R y la creación de la 52 hacia el Parque Industrial. También mencionó el boleto gratuito para jubilados con mínima, la continuidad del beneficio estudiantil y la futura incorporación de unidades cero kilómetro.

En Servicios Públicos, informó una inversión cercana a 1.500 millones de pesos en equipamiento y anticipó la digitalización de los recorridos de recolección para reducir microbasurales. A esto sumó el plan de 100 cuadras de pavimento, obras de gas, puentes, salones comunitarios y ampliaciones en gimnasios.

En el plano social destacó programas de asistencia, el funcionamiento de la Junta Evaluadora de CUD, el Consejo Local de la Mujer y las capacitaciones para emprendedores a través del EDEP. También remarcó que en 26 meses los sueldos se pagaron el segundo día hábil, con acuerdo salarial junto a los cuatro gremios.

Sobre las investigaciones judiciales vinculadas a la administración municipal, afirmó que está a disposición para que se esclarezcan los hechos.

El cierre dejó un tono de balance y marcó el inicio de la segunda mitad de la gestión, con el anuncio de un módulo de transparencia en la web oficial y la futura implementación del expediente electrónico.