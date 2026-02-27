Newsletter
viernes, febrero 27, 2026
Legislatura define comisión de recepción para la apertura de sesiones

POLITICA
Redacción
La Legislatura de Neuquén designó a los 14 diputados que integrarán la comisión de recepción encargada de acompañar al gobernador durante la apertura de sesiones ordinarias 2026, en una conformación que incluye a todos los bloques con representación parlamentaria.

Por el bloque Comunidad fueron nombrados Luz Ríos, Yamila Hermosilla y Ernesto Novoa. En tanto, el Movimiento Popular Neuquino (MPN) estará representado por Juan Sepúlveda, Ludmila Gaitán, Daniela Rucci, Ramón Fernández y Gabriel Álamo.

El interbloque PRO–NCN designó a Marcelo Bermúdez y Mercedes Tulián, mientras que también formarán parte Alberto Bruno (Fuerza Libertaria), Francisco Lepore (Avanzar), Gisselle Stillger (Arriba Neuquén) y César Gass (JxC–UCR).

La comisión tendrá como función acompañar formalmente al gobernador en su ingreso al recinto, en el marco del acto institucional que dará inicio al nuevo período legislativo.

