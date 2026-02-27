Paro docente: el Gobierno reabre la paritaria

El Gobierno nacional convocó a una nueva reunión paritaria docente para el lunes 2 de marzo tras el anuncio de paro nacional de los gremios de la CGT y la suspensión judicial del Decreto 341/25.

La citación a la Comisión Negociadora del Convenio Marco fue confirmada por el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, luego de que la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenara dejar sin efecto la aplicación de la norma que modificaba el esquema de negociación salarial.

Desde la administración de Javier Milei señalaron que, pese a acatar la medida cautelar, mantienen la postura sobre el decreto, que apunta a dar mayor protagonismo a las provincias en la discusión salarial docente.

La huelga había sido definida por los sindicatos docentes de la CGT ante la falta de una propuesta salarial que conformara al sector.

Con la nueva audiencia, el conflicto continúa abierto y el encuentro del lunes será determinante para definir si se sostiene la medida de fuerza o se encamina un acuerdo.