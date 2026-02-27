El Senado debate reforma laboral y régimen juvenil

El Senado de la Nación buscará convertir en ley la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil en la última sesión de extraordinarias, en la antesala del discurso de apertura de sesiones del presidente Javier Milei.

La convocatoria está prevista para este viernes a las 11 y el oficialismo asegura contar con los votos necesarios para aprobar ambos proyectos, luego de avanzar con el acuerdo Mercosur–Unión Europea y los cambios en la Ley de Glaciares.

La iniciativa sobre responsabilidad penal juvenil propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y crear un esquema centrado en la educación, la resocialización y la integración social. Incluye programas de capacitación, actividades deportivas, tratamiento de adicciones y mediación con las víctimas. Las penas podrán llegar hasta 15 años, con posibilidad de libertad condicional al cumplir dos tercios de la condena. Para delitos de menor gravedad se priorizan sanciones alternativas como tareas comunitarias y restricciones de contacto.

En materia laboral, el proyecto introduce cambios estructurales. Se establece un banco de horas para compensar jornadas, se modifica el cálculo de indemnizaciones actualizadas por inflación más 3% anual y se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) con aportes de trabajadores y empleadores.

También habilita pagos por productividad, permite fraccionar vacaciones, amplía los servicios esenciales con guardias del 75%, impulsa el blanqueo laboral con incentivos fiscales y pone fin a la ultraactividad de los convenios colectivos. Además, regula el trabajo en plataformas digitales y redefine el financiamiento del INCAA desde 2028.

Con estas dos leyes, el Gobierno busca cerrar las extraordinarias con una doble victoria legislativa antes de la exposición presidencial ante la Asamblea Legislativa.