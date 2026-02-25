El PRO busca reflotar el Código Contravencional Provincial

El bloque del PRO en la Legislatura de Neuquén buscará retomar este año el tratamiento del proyecto para crear un Código Contravencional Provincial, también denominado Código de Convivencia, con el objetivo de sancionar conductas que hoy no tienen encuadre efectivo en la Justicia penal ni en las normas municipales.

Desde el espacio señalaron que la provincia contó en el pasado con una normativa de este tipo, pero que con el tiempo quedó desarticulada y actualmente existe un texto que, en la práctica, no se aplica.

La iniciativa apunta a intervenir en situaciones cotidianas que afectan la convivencia social, como agresiones a personal de salud en hospitales, hechos de vandalismo, conflictos entre vecinos y lesiones leves que no prosperan en el ámbito penal.

El proyecto prevé la aplicación de multas y arrestos de hasta 30 días como herramienta para desalentar conductas reiteradas.

Además, contempla un trabajo articulado con la Policía provincial, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Tribunal Superior de Justicia, junto con recorridas por el interior para relevar problemáticas locales con intendentes y fuerzas de seguridad.

Según indicaron, el objetivo es elaborar una norma adaptada a la realidad neuquina, tomando como antecedente el proceso de reforma del Código Procesal Civil. También remarcaron que la mayoría de las provincias cuenta con legislación vigente en la materia y citaron el caso de Mendoza.