Monteoliva puso en marcha la trazabilidad fronteriza

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, anunció la puesta en funcionamiento del Centro de Análisis de Información Migratoria y Fronteriza (CAIMF), una estructura destinada a centralizar datos y reforzar el control sobre los movimientos de ingreso y egreso del país.

El nuevo organismo articulará en un mismo sistema la información de la Secretaría de Seguridad Nacional, la Dirección Nacional de Migraciones y las Fuerzas Federales, con el objetivo de generar alertas tempranas, mejorar la trazabilidad de los flujos migratorios y optimizar la toma de decisiones operativas.

Según se informó, el esquema trabajará de manera permanente, interoperable y con análisis de datos en tiempo real, lo que permitirá supervisar el cumplimiento de las condiciones legales de ingreso a la Argentina y fortalecer el monitoreo en pasos fronterizos.

La herramienta forma parte de la estrategia nacional orientada a consolidar reglas claras, integración de información y capacidad efectiva de control, mediante un modelo basado en inteligencia y coordinación entre organismos.