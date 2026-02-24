Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
martes, febrero 24, 2026
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Tres senadores dejaron el bloque que conduce Mayans

POLITICA
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

Las tensiones internas del peronismo tuvieron este lunes un nuevo capítulo en el Senado: los legisladores Guillermo Andrada, Carolina Moisés y Sandra Mendoza dejaron el bloque Popular que conduce José Mayans, en una decisión que impacta en el equilibrio de fuerzas de la Cámara alta.

Andrada responde políticamente al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil; Moisés mantiene cercanía con el mandatario salteño Gustavo Sáenz; y Mendoza está alineada con el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo. Los tres integran el grupo de dirigentes provinciales con posiciones dialoguistas con la Casa Rosada.

Se trata de un sector que ya había mostrado autonomía en la Cámara de Diputados al facilitar la aprobación de la reforma laboral impulsada por el oficialismo, y que además expresó diferencias con la conducción partidaria de Cristina Kirchner.

La salida del bloque expone una pérdida de cohesión del PJ en el Senado, reduce su capacidad de maniobra legislativa y modifica el escenario numérico en un contexto de reconfiguración política y parlamentaria.

Previous article
Figueroa abre sesiones 2026 en la Legislatura neuquina
Next article
Monteoliva puso en marcha la trazabilidad fronteriza
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Paros de controladores frenan despegues en todo el país

NACIONALES 0
El cierre de febrero estará atravesado por paros escalonados...

Picún Leufú fumiga por plaga de chinches

SALUD 0
La Municipalidad de Picún Leufú realizará una fumigación preventiva...

Un frente frío cambia el tiempo en Patagonia

CLIMA 0
El ingreso de un frente frío desde el oeste...

Más leídos

Paros de controladores frenan despegues en todo el país

NACIONALES 0
El cierre de febrero estará atravesado por paros escalonados...

Picún Leufú fumiga por plaga de chinches

SALUD 0
La Municipalidad de Picún Leufú realizará una fumigación preventiva...

Un frente frío cambia el tiempo en Patagonia

CLIMA 0
El ingreso de un frente frío desde el oeste...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.