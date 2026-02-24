Tres senadores dejaron el bloque que conduce Mayans

Las tensiones internas del peronismo tuvieron este lunes un nuevo capítulo en el Senado: los legisladores Guillermo Andrada, Carolina Moisés y Sandra Mendoza dejaron el bloque Popular que conduce José Mayans, en una decisión que impacta en el equilibrio de fuerzas de la Cámara alta.

Andrada responde políticamente al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil; Moisés mantiene cercanía con el mandatario salteño Gustavo Sáenz; y Mendoza está alineada con el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo. Los tres integran el grupo de dirigentes provinciales con posiciones dialoguistas con la Casa Rosada.

Se trata de un sector que ya había mostrado autonomía en la Cámara de Diputados al facilitar la aprobación de la reforma laboral impulsada por el oficialismo, y que además expresó diferencias con la conducción partidaria de Cristina Kirchner.

La salida del bloque expone una pérdida de cohesión del PJ en el Senado, reduce su capacidad de maniobra legislativa y modifica el escenario numérico en un contexto de reconfiguración política y parlamentaria.