martes, febrero 24, 2026
Figueroa abre sesiones 2026 en la Legislatura neuquina

POLITICA
Redacción
Redacción
Less than 1 min.lectura

 La Legislatura de la Provincia del Neuquén abrirá el período de Sesiones Ordinarias 2026 el próximo 1° de marzo a las 8:30 en el edificio parlamentario de la capital provincial, en una ceremonia que marcará el inicio formal de la actividad legislativa del año.

Durante el acto, el gobernador Rolando Figueroa brindará el mensaje anual, instancia en la que expondrá el estado general de la administración pública, el balance de gestión y los lineamientos centrales de las políticas que el Ejecutivo prevé impulsar en los próximos meses.

La apertura contará con la presencia de autoridades provinciales, diputados y diputadas, representantes del Poder Judicial e invitados institucionales, en el marco de uno de los eventos políticos más relevantes del calendario provincial.

Como es habitual, tras el discurso se realizará una rueda de prensa en la sala de conferencias de la Legislatura, donde el mandatario responderá consultas de los medios sobre los anuncios y definiciones del mensaje.

CTERA convocó paro nacional docente para el 2 de marzo
Tres senadores dejaron el bloque que conduce Mayans
Redacción
Redacción

