CTERA convocó paro nacional docente para el 2 de marzo

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) resolvió convocar a un paro nacional docente para el 2 de marzo, medida que impactará en el inicio del ciclo lectivo en distintas provincias del país.

La decisión se tomó durante el Congreso Ordinario y Extraordinario con participación de delegados de todo el territorio nacional y forma parte de un plan de acción que incluye caravanas, instalación de carpas y movilizaciones.

El encuentro fue encabezado por la secretaria general Sonia Alesso, quien presentó un informe sobre la situación del sector y el escenario económico, con eje en el financiamiento educativo, los salarios y las condiciones laborales.

Entre los principales reclamos figuran la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, un aumento salarial por encima de la inflación, la restitución del FONID y de los fondos nacionales para educación, además de una nueva Ley de Financiamiento Educativo.

La central sindical también expresó su rechazo a la denominada “Ley de Libertad Educativa” y a reformas laborales que consideren regresivas, junto con el pedido de infraestructura escolar, estabilidad laboral y defensa del sistema jubilatorio docente.

La medida se anuncia en la antesala del inicio de clases y vuelve a colocar en el centro del debate el funcionamiento del calendario escolar y la continuidad de los días de paro como herramienta de negociación.