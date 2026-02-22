Milei inaugura el año parlamentario con más de 40 proyectos

El presidente Javier Milei inaugurará el período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación Argentina el próximo 1° de marzo a las 21, con un discurso ante la Asamblea Legislativa en el Palacio del Congreso.

Según anticiparon desde la Casa Rosada, el mensaje estará centrado en el balance del primer tramo de gestión y en una agenda parlamentaria que el Poder Ejecutivo considera prioritaria para 2026.

Entre los principales ejes figuran una reforma laboral, la baja de la edad de imputabilidad, modificaciones al Código Penal y una reforma electoral, iniciativas que el oficialismo buscará instalar en el debate legislativo durante el año.

El mandatario también prevé enviar al Parlamento el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, junto con un entendimiento comercial con Estados Unidos y proyectos vinculados al Banco Central de la República Argentina.

Fuentes oficiales indicaron que podrían presentarse más de 40 iniciativas a lo largo del año legislativo y descartaron que se avance con una reforma previsional durante el actual mandato.

El acto contará con la presencia de autoridades del Senado y de la Cámara de Diputados, además de gobernadores, integrantes de la Corte Suprema y representantes diplomáticos, en el marco institucional que marca el inicio formal del período parlamentario.