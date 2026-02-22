Figueroa evita hablar de reelección y proyecta el Neuquén 2030

El gobernador Rolando Figueroa evitó confirmar si buscará la reelección y planteó que su prioridad está puesta en la continuidad de un proyecto político con proyección a diez años, más allá de las candidaturas personales.

Aseguró que no está en campaña ni analiza su futuro electoral inmediato. Sin embargo, sostuvo que cualquier espacio que pretenda mantenerse en el poder deberá demostrar resultados concretos y cumplir con el programa de gobierno. “La gente sabe lo que vota y termina votando gestiones”, afirmó.

En esa línea, cuestionó prácticas políticas del pasado y planteó la necesidad de consolidar una nueva lógica basada en planificación y objetivos de largo plazo.

El mandatario explicó que la propuesta que encabeza fue diseñada con horizonte en 2030 y adelantó que el 1° de marzo presentará los principales lineamientos del plan “Neuquén 2030”, que incluirá metas de crecimiento económico, desarrollo productivo y una estrategia para incrementar los recursos provinciales.

También se refirió a las reuniones con dirigentes de distintos espacios políticos, incluidos referentes del MPN, el PRO y sectores libertarios. Señaló que su criterio de convocatoria no está basado en la pertenencia partidaria sino en los perfiles técnicos y la capacidad de gestión.

Destacó que su gabinete está integrado por funcionarios de diferentes extracciones y que incluso sumó a personas que no lo votaron, en función de su experiencia y formación.

Para Figueroa, el escenario político actual muestra una ciudadanía que prioriza resultados y personas por sobre estructuras tradicionales. En ese contexto, consideró que el futuro electoral estará condicionado por la gestión.