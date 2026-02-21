Patricia Bullrich: el oficialismo buscará sancionar la reforma laboral

La senadora Patricia Bullrich aseguró que el oficialismo buscará aceptar los cambios introducidos por Diputados para avanzar con rapidez hacia la sanción definitiva de la reforma laboral, y afirmó que se trata de “una construcción muy democrática de esta ley”.

La legisladora destacó el trabajo previo en la Cámara Alta y los aportes realizados durante el debate en la Cámara Baja, y sostuvo que el objetivo es que el jueves próximo se consolide “un nuevo paradigma laboral” que mejore la relación entre empresas y trabajadores y promueva el empleo formal.

Bullrich también anticipó una agenda parlamentaria intensa, con el tratamiento de la ley de penal juvenil y votaciones vinculadas al Mercosur, entre otras iniciativas.

En ese contexto, subrayó la conformación de un “equipo reformista” integrado por distintos bloques, entre ellos la Unión Cívica Radical, el PRO y espacios provinciales que acompañaron el proyecto.

Tras la aprobación en Diputados por 135 votos a favor y 115 en contra, el Gobierno celebró el resultado mediante un comunicado de la Oficina del Presidente, donde se remarcó que la Ley de Modernización Laboral es una de las reformas estructurales comprometidas por Javier Milei.

Con el inminente tratamiento en el Senado, el oficialismo buscará convertir en ley uno de los proyectos centrales de su agenda económica.