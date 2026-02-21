Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
sábado, febrero 21, 2026
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Figueroa reglamentó los exámenes toxicológicos obligatorios en el Estado

POLITICA
Redacción
Author: Redacción
1 min.lectura

El gobernador Rolando Figueroa reglamentó la Ley 3531, que establece la obligatoriedad de exámenes toxicológicos para la permanencia en cargos públicos, mediante un decreto publicado este viernes en el Boletín Oficial.

La normativa busca reforzar los estándares de idoneidad, ética y transparencia en la función pública provincial, al exigir que quienes ocupen responsabilidades en el Estado desempeñen sus tareas en condiciones compatibles con sus funciones.

El texto fija los procedimientos ante eventuales resultados positivos, con resguardo del debido proceso administrativo y las garantías legales.

El instrumento se apoya en el artículo 153 de la Constitución provincial, que establece criterios de eficacia, eficiencia, imparcialidad y publicidad para la administración pública.

La reglamentación fue elaborada con la intervención de la subsecretaría de Recursos Humanos del ministerio de Economía, Producción e Industria, junto con áreas legales del ministerio de Salud, la Asesoría General de Gobierno y la Fiscalía de Estado.

El decreto fue refrendado por los ministros Martín Regueiro y Guillermo Koenig.

Desde el Ejecutivo indicaron que la medida se enmarca en una política orientada a fortalecer los mecanismos de control y la profesionalización del Estado.

Previous article
Sin mayoría, sigue vacante la presidencia del Concejo de Plottier
Next article
Patricia Bullrich: el oficialismo buscará sancionar la reforma laboral
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Quedó firme la pena contra el docente condenado por abusos

JUDICIALES 0
Un tribunal de impugnación de Neuquén ratificó la responsabilidad...

Formulan cargos por homicidio culposo contra cuatro médicas

JUDICIALES 0
El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra A.P., N.M.,...

Patricia Bullrich: el oficialismo buscará sancionar la reforma laboral

POLITICA 0
La senadora Patricia Bullrich aseguró que el oficialismo buscará...

Más leídos

Quedó firme la pena contra el docente condenado por abusos

JUDICIALES 0
Un tribunal de impugnación de Neuquén ratificó la responsabilidad...

Formulan cargos por homicidio culposo contra cuatro médicas

JUDICIALES 0
El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra A.P., N.M.,...

Patricia Bullrich: el oficialismo buscará sancionar la reforma laboral

POLITICA 0
La senadora Patricia Bullrich aseguró que el oficialismo buscará...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.