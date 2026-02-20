Sin mayoría, sigue vacante la presidencia del Concejo de Plottier

La sesión preparatoria del Concejo Deliberante de Plottier pasó a un nuevo cuarto intermedio luego de que ninguna de las mociones presentadas para definir la presidencia del cuerpo alcanzara la mayoría necesaria.

La primera propuesta postuló a Malena Resa para continuar al frente del Concejo y obtuvo seis votos a favor y ocho en contra.

En la segunda moción se impulsó a Claudia Namuncurá, quien reunió siete votos positivos y siete negativos. Ante el empate, la presidenta saliente utilizó su voto de desempate en sentido negativo, por lo que la postulación tampoco fue aprobada.

La elección de la nueva conducción fue convocada nuevamente para este viernes a las 9.

Tras las votaciones se abrió una discusión reglamentaria sobre la interpretación de la Carta Orgánica y del reglamento interno, en relación con si debía consagrarse a la candidata con mayor cantidad de votos o si era obligatorio alcanzar la mayoría simple de ocho voluntades.

Al no cumplirse ese requisito, ambas propuestas quedaron sin efecto y el cuerpo legislativo continúa sin autoridades definidas para el período 2026, mientras los concejales permanecen reunidos en busca de una salida institucional.