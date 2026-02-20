Diputados aprobó la reforma laboral y vuelve al Senado

La Cámara de Diputados aprobó en general la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional tras una sesión marcada por fuertes cruces políticos y diferencias con la oposición. La votación se concretó a las 00:30 de este viernes, con 135 votos afirmativos y 115 negativos, sin abstenciones.

Con los cambios introducidos durante el debate en la Cámara Baja, el proyecto deberá volver al Senado para su sanción definitiva.

El tratamiento se extendió durante varias horas y dejó en evidencia las posiciones contrapuestas sobre el alcance de la iniciativa, especialmente en materia de relaciones laborales y derechos de los trabajadores.

Desde el oficialismo sostuvieron que la reforma apunta a modernizar el mercado laboral, fomentar el empleo formal y reducir la litigiosidad, mientras que bloques opositores advirtieron sobre una eventual pérdida de derechos y reclamaron mayores niveles de consenso para avanzar con modificaciones estructurales.

El texto original ya contaba con media sanción del Senado, pero las modificaciones incorporadas en Diputados obligan a una nueva revisión en la Cámara Alta para que la reforma pueda convertirse en ley.