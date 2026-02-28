Con 42 votos, el Senado convirtió en ley la reforma laboral

El Senado de la Nación aprobó este viernes 27 de febrero la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, en el tramo final de una sesión maratónica que marcó el cierre del período de sesiones extraordinarias.

La iniciativa de Modernización Laboral fue sancionada con 42 votos afirmativos, 28 negativos y 2 abstenciones, luego de un extenso debate en el recinto. La jornada había comenzado pasadas las 11 con la aprobación del nuevo Régimen Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y obtuvo 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención.

En las horas previas se registraron incidentes en el Obelisco protagonizados por grupos de izquierda, mientras que durante el tratamiento parlamentario hubo manifestaciones en las inmediaciones del Congreso, en el marco de un amplio operativo de seguridad.

En el cierre del debate, la senadora Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza, defendió la norma y sostuvo que será clave para fomentar el empleo registrado. “Hoy tenemos trabajadores más libres”, afirmó.

Además, cuestionó el esquema laboral vigente al señalar que “es un sistema que hace que nadie contrate a nadie” y remarcó que la nueva legislación “crea empleos y baja impuestos”. “Estamos cambiando la historia de la Argentina”, expresó, y agregó que la normativa “se adecua al mundo en el que vivimos” y permitirá que haya “menos gente fuera del sistema”.

Con esta votación, el oficialismo cerró una sesión clave en la Cámara alta y dio por finalizadas las extraordinarias con dos leyes centrales sancionadas.